У деяких громадах через обстріли пошкоджено електролінії та газопроводи, тому певна кількість абонентів наразі позбавлені цих послуг.

У Краснопільській громаді на Сумщині окупанти виганяють людей з будинків та намагаються примусити їх пішки йти до Росії.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 22 березня.

"Продовжується терор і у населених пунктах Краснопільської громади. Ходять по хатам, забирають мобільні телефони, відібрали усю зброю у місцевих мисливців... Займають сьогодні і школи, і будинки - виганяють людей на вулицю. Змушують багатьох пішки йти до Росії, але люди відмовляються. Намагаються їх змусити робити вибухові присторії, але люди відмовляються", - зазначив він.

Живицький подякував громадянам за їхню позицію.

"Ми стоїмо на своєму - ніякої співпраці з окупантами бути не може, тому ми працюємо на нашу перемогу", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що окупанти продовжують й надалі обстрілювати південну частину Сум та околиці міста.

За словами Живицького, у деяких громадах через обстріли пошкоджено електролінії та газопроводи, тому певна кількість абонентів наразі позбавлені цих послуг.

Водночас, оперативно віднайти пошкодження та відремонтувати його фахівці не можуть, адже обстріли тривають.

Раніше повідомлялося, що у Тростянці на Сумщині спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть гасити через обстріли та вуличні бої.

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