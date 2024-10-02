Росія стягнула до Кримського моста 'Панцирі' та ще більше захисних барж, - BI

Росіяни побоюються не тільки атак морських дронів, але й повітряних атак.

Росія посилює заходи захисту Кримського моста від можливих атак з боку України, зокрема від її морських безпілотників.

Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies минулими вихідними. Зображення, які опинились у розпорядженні Business Insider, показують збільшення оборонних заходів навколо Керченського мосту в Криму.

На початку травня Росія почала розміщувати баржі на південному боці мосту, щоб захистити його та судноплавний канал від можливих атак українських безпілотників. Однак, за даними західної розвідки, частину бар'єрів пошкодили шторми.

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До червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та плаваючими загородженнями паралельно мосту. Проте нові супутникові знімки свідчать про значне збільшення кількості барж, що захищають міст.

Україна активно використовує власні морські безпілотники для ураження російських військових суден та інших цілей Чорноморського флоту, що спонукає Москву посилювати захист ключових об’єктів, таких як Керченський міст та порти в Севастополі та Новоросійську.

Аналітик Брейді Афрік з дослідницького центру American Enterprise Institute також вказав на нові оборонні бар'єри в публікації на X, відзначивши значні зміни з травня до кінця вересня.

Окрім цих загороджень, Росія встановила й інші оборонні заходи для захисту мосту. На нових супутникових знімках видно дві системи ППО "Панцир" поблизу мосту, які з'явились там між 18 і 23 серпня. Їхнє розташування свідчить про те, що Росія побоється не лише про загрози з моря, але й про можливі повітряні атаки.

Раніше міст став ціллю для замінованої вантажівки, а Росія стверджувала, що Україна намагалася вразити міст балістичними ракетами, отриманими від США, однак атака нібито не вдалася. Київ також оснащує свої морські безпілотники ракетами, що підсилює загрозу.

Будівництво Керченського мосту розпочалося після анексії Криму у 2014 році та стало важливим досягненням для президента Росії Володимира Путіна, символізуючи прагнення Кремля утримати півострів.

Україна неодноразово заявляла про намір знищити цей міст через його важливість як маршруту постачання для російських військових після вторгнення 2022 року. Втім, сьогодні руйнування мосту матиме більше символічне значення, ніж військове, оскільки Росія вже менше покладається на нього для підтримки своїх військ у Криму. У червні представник ВМС України зазначив, що основні вантажі тепер перевозяться поромами, які також стали ціллю атак Києва.

Будівництво споруд навколо Кримського мосту

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що росіяни почали вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, призначення "загадкового" об’єкту можу бути дублюванням шляхопроводу.

Військовий сказав, що його взагалі дивує спорудження цього об’єкту. Він пояснив, що припущення зробив через те, що ця "загадкова" конструкція не є фундаментальною (на той час), а сам незаконно побудований Кримський міст весь час під потенційною загрозою ударів ЗСУ. При цьому треба врахувати наближення сезону штормів, певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені.

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