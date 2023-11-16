Ще дев'ятеро бійців отримали поранення.

На війні в Україні загинули два бійці Грузинського Легіону. Військові Рамаз Фетелава і Бека Ломашвілі загинули під час наступальної операції на Донецькому напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Грузинського Легіону в Facebook. Зазначається, що під час операції також поранення отримали дев'ятеро бійців. Троє з них перебувають у важкому стані.

"Грузинський легіон висловлює щирі співчуття родинам загиблих", – йдеться в повідомленні.

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Загибель військових в Україні

3 листопада у Запорізькій області російські окупанти вдарили по особовому складу 128 окремої гірської штурмової Закарпатської бригади. Їх зібрали на нагородження – військові саме чекали на командира, коли ворог атакував "Іскандером". Відомо, що в результаті удару загинули 19 військовослужбовців бригади.

Раніше повідомлялося, що в бою з окупантами на Запоріжжі загинув колишній очільник Хмельницького обласного ТЦК та СП Володимир Возний. Він загинув в результаті бомбового удару.

4 жовтня 2023 року стало відомо про загибель українського музиканта і активіста Андрія Чепіля. Він воював на Запорізькому напрямку у складі 47-ї окремої бригади "Магура". Відомо, що Чепіль загинув 28 червня поблизу села Работине під час виконання бойового завдання зі штурму ворожої позиції.

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