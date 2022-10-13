У стані ворога також зафіксовані втрати в живій силі і різній техніці.

На півдні України ЗСУ продовжують успішно протистояти російським окупантам. За минулу добу вдалося знищити 36 супротивників, 5 складів з боєприпасами і завдати 14 ударів по ворожій системі ППО.

Такими даними поділився прес-центр Оперативного командування "Південь" у свіжому звіті про ситуацію на фронті.

Основні втрати противника на півдні за 12 жовтня: 36 чоловік особового складу, танк, 2 паливозаправники, 2 одиниці броньованої та автомобільної техніки, 3 великокаліберні артилерійські системи, 4 гелікоптери та 5 складів з боєприпасами.

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Противник намагався проводити наступальні дії в районах Костромки і Сухого Ставка. Денні атаки закінчилися для рашистів втратами, які змусили їх відступити.

Ворог продовжує застосовувати дрони-камікадзе для бомбардувань мирних населених пунктів. За добу такі безпілотники були збиті над Вінницькою та Черкаською областю в зоні відповідальності ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує в тому ж районі [Чорного моря]. Напоготові до застосування 3 великих десантних кораблі, 2 надводних ракетоносія з 16-ма "Калібрами", — додали в ОК "Південь".

Ситуація на південному фронті: основні подробиці

Вчора, 12 жовтня, спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив про звільнення п'яти населених пунктів у Херсонській області: "Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".

Як розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю УНІАН, на півдні вже з'явилися нещодавно мобілізовані окупанти. Частина з російського угруповання в Херсонській області "біжить без оглядки". Інші — здають дані ЗСУ, але є і ті, хто хоче продовжувати воювати.

Згідно зі свіжим звітом від аналітиків з американського Інституту вивчення війни, українські захисники розвивають контрнаступ на півдні. Вони просуваються на північному заході Херсонщини в бік Милового та вздовж західного берега Дніпра.

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