Громадян просять зберігати спокій, не публікувати фото і відео з місця збиття безпілотників.

У небі над Дніпропетровською областю українські сили протиповітряної оборони збили два безпілотники російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"На Дніпропетровщині працювала ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати. Тримаємо стрій та зберігаємо спокій", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У командуванні нагадали, що протиповітряна оборона ефективна, коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки "прилітає". "Тому не публікуйте фото і відео з прив'язкою до місцевості. Подібні фото та відео вильотів і попадання ракет демаскують системи ППО", - наголошується в повідомленні.

Іранські дрони у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на Миколаївщині українські військові збили чотири іранських дронів-камікадзе.

Сьогодні, 23 вересня вдень ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе Shahed 136 (Шахид-136) ЗСУ вдалося збити.

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Вас також можуть зацікавити новини: