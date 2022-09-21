Пообіді окупанти двічі вдарили ракетами по Синельниківському району, пошкоджено також одну будівлю та легкову автівку.

На Дніпропетровщині ворог сьогодні поцілив у склад з 1300 тонн зерна.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Пообіді окупанти двічі вгатили ракетами по Синельниківському району. Пошкоджено одну будівлю та легкову автівку. Також поцілили по складському приміщенню сільськогосподарського підприємства, в якому зберігалося 1300 тонн зерна пшениці. Росіянам не звикати знищувати результати трудів наших аграріїв, бо окупанти вміють лише громити та трощити", - наголосив Лукашук.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни пообіді завдали удару по Синельниківському району і поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству.

Більш точної інформації він не надавав, зазначивши лише, що є руйнування і попередньо, люди не постраждали.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Зеленський заявив, що ініціатива на передовій все ще за Україною.

Попри успіхи початку наступальної операції захисників, ворог не відмовляється від намірів захопити Донбас. Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Українська авіація завдала ще понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БПЛА супротивника.

У відповідь на успіхи просування українських сил в Росії оголосили про проведення "референдумів" на захоплених територіях, а також часткову мобілізацію. Продовжилися й спроби РФ бити по об'єктах критичної інфраструктури.

Наразі Росія здатна мобілізувати до 50 тисяч резервістів, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, вважає радник глави МВС Вадим Денисенко.

Вас також можуть зацікавити новини: