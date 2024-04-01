Уламки ракети знайшли в полі.

Над Саратовською областю вибухнула російська стратегічна крилата ракета Х-101. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

За даними журналістів, інцидент стався в неділю, 31 березня. Після пуску бойова частина ракети здетонувала, уламки впали на території міста Красноармійськ. Їх знайшли близько 07:00 у полі. Один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку.

При цьому місцеві пабліки повідомили, що це не ракета, а український безпілотний літальний апарат, який збирався атакувати нафтопереробний завод. "Дрон знищили чергові засоби ППО", - написали вони.

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Як відомо, це не перший випадок, коли російські військові під час атак по Україні "кидають" ракети на територію власної країни.

Минулої осені в Саратовській області вже знаходили нерозірвану ракету Х-101. Повідомлялося, що вона відпала від носія і впала в поле.

Також росіяни неодноразово кидали фугасні авіаційні бомби на Бєлгородську область. Тільки за останні два тижні російські журналісти зафіксували 16 таких випадків в одному регіоні.

У квітні минулого року таку ФАБ впустили просто на центр Бєлгорода. У результаті вибуху утворилася велика воронка.

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