Стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Один із постраждалих внаслідок падіння уламків збитої ракети в Уманському районі Черкаській області помер у лікарні.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Нагадаємо, 8 серпня в Уманському районі Черкаській області сили ППО збили російську ракету. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, попри шторм у Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів російського флоту. Серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Вас також можуть зацікавити новини: