Українські санкції: відбудова НПЗ у Туапсе може коштувати Росії $5 млрд

Відбудова російського нафтопереробного заводу "Роснефти" в Туапсе після українських ударів може коштувати Росії 5 млрд доларів. Про це у коментарі Washington Post розповів керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

За його словами, серія ударів по великих російських нафтових терміналах наприкінці березня та на початку квітня коштувала Росії близько 2,2 мільярда доларів втрачених доходів після того, як напади спричинили тижневе закриття портових споруд, тимчасово зменшивши обсяги експорту.

При цьому Додонов зазначив, що, незважаючи на зростання витрат, доходи від експорту російської нафти все ж зросли через різке зростання цін через війну з Іраном – у березні вони піднялися до 19 мільярдів доларів порівняно з 9,8 мільярда доларів у лютому.

"Доходи Росії від нафти майже подвоїлися через закриття Ормузької протоки та конфлікт в Ірані, але українські удари все одно зменшили їх. Ми називаємо їх українськими кінетичними санкціями", – сказав він.

Для того, щоб Росія дотримувалася свого поточного бюджетного плану на 2026 рік без скорочень, світові ціни на нафту в середньому повинні були становити 115 доларів за барель до кінця року, вважає колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch та науковець Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді.

Кеннеді зазначив, що удари по російській нафтовій інфраструктурі також призвели до того, що російські нафтові компанії почали скорочувати видобуток у квітні приблизно на 300-400 тисяч барелів.

"Коли у вас рекордно високі ціни, останнє, що ви хочете робити, це скорочувати виробничі потужності, і це може бути пов’язано з пошкодженням сховищ як на нафтопереробних заводах, так і в портах, а також пошкодженням інфраструктурних трубопровідних систем", – сказав Кеннеді.

Удари України по російських НПЗ

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що Україна виходить на масштаб щоденних атак по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, дві третини від усього експорту нафти Росії відбувається через Чорне та Балтійське моря за допомогою тіньового флоту, тому Сили оборони проводять регулярні атаки по цих обʼєктах.

Внаслідок українського удару по російській лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь" було знищено всі резервуари, у кожному з яких було по 314 тисяч барелів нафти/нафтопродуктів.

