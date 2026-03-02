Умови 'Нацкешбеку' змінилися: як можна отримати і витратити гроші з березня

Максимальна сума кешбеку складає до 3000 гривень на місяць.

З 1 березня в Україін набули чинності зміни в програмі "Національний кешбек".

Як повідомляє пресслужба "Ощадбанку", тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% – залежно від категорії товару:

15% - на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту (окремі непродовольчі товари, сири, деякі крупи та макаронні вироби);

5% - на товари українського виробництва в категоріях із нижчою часткою імпорту (переважно продукти харчування, аптечні товари, товари для дому, саду та городу).

При цьому зазначається, що механіка програми не змінюється: кошти автоматично зараховуються на картку "Національний кешбек", а суму можна перевірити в застосунку "Дія". Максимальна сума кешбеку складає до 3000 гривень на місяць.

Де можна витратити Національний кешбек

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, витратити кешбек можна на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Зокрема, продукти харчування українського виробництва можна придбати у мережах Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сім23" (та "Сімі"), "Близенько", торговельні мережі Fozzy Group: "Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", Fozzy, Novus та Liga Prime. А також онлайн-маркетплейси Rozetka та MAUDAU.

Національний кешбек - головні новини

16 лютого Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "Національний кешбек", запустивши оновлену модель стимулювання громадян віддавати перевагу українським товарам.

З 1 березня 2026 року, програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку - 5% і 15% залежно від категорії товарів. Це дозволить посилити підтримку українських виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

У листопаді 2025 року в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

