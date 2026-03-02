Події в Ірані - це сигнал Путіну, чим закінчуються диктатури, - Зеленський

За його словами, росіяни показали, що вони нікчемні як союзники.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Ірані демонструють обмежені можливості Росії як союзника. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, Москва вже показала свою неспроможність ефективно підтримати режим Башара Асада в Сирії, а нині зосередила всі сили на війні проти України.

"Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли, в принципі, вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість. Тобто вони як союзники - нікчемні. Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура", - підкреслив президент.

Події в Ірані показали Путіну, що потрібно рятувати самого себе

Як повідомляв УНІАН, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко висловив переконання, що військові дії США та Ізраїлю проти Ірану показали російському диктатору Володимиру Путіну, що зараз треба рятувати самого себе.

Він підкреслив, що велика кількість "Шахедів" побудована якраз з так званих машинокомплектів, які були привезені в Росію і зібрані за допомогою Ірану.

Тож, за словами Риженка, росіяни втрачають чергового свого, як військового партнера, так і партнера по клубу нафтових трейдерів, які могли диктувати ціни на ринку. Єдиний, хто зараз залишився у них більш-менш зі стабільних друзів - це Північна Корея.

Зараз, на думку експерта, російський режим задумався, що треба самим рятуватися і з цієї ситуації виходити.

