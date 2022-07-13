Попри наказ про наступ, можливості його виконати немає.

Українські захисники так затисли окупантів у Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

"Та вже місяць у цьому селі сидимо! Ні*уя у наступ не можемо рушити нормально. Укри вйо*ують і вйо*ують наш підрозділ, не дають рушити", – розповів окупанти товаришу, який воює на іншому напрямку.

Загарбники визнають високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників. За словами окупанта, ніхто не хоче йти в наступ.

"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку роз'їб*ли, міномети роз'їб*ли - все пиз*ець, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень…" – скаржиться окупант.

Як повідомляв УНІАН, Росія терміново шукає 20 тисяч контрактників для участі у війні проти України.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, в регіональних центрах зайнятості РФ з'явилося понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом.

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