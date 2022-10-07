Мобілізація росіян на війну призвела до відтоку людей, які створювали ВВП у країні.

Економіка Росії почала відмирати через припинення імпорту важливих товарів і закриття великих підприємств.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" головний консультант Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

"Зараз реалії економіки Росії такі, що дійсно особливої довіри до їхньої валюти нема. Формально вона укріпилася, але рубль укріпився не тому, що Росія почала гарно економічно працювати, а просто тому, що припинився імпорт важливих для них товарів. Тобто це, з одного боку, – посилило рубль, а з іншого, – коли ти не маєш важливого для себе імпорту, то в тебе починає зупинятися виробництво, яке побудоване на тому самому імпорті. І тому коли у травні скоротилося виробництво автівок у Росії на 97%, тобто фактично зупинилося, це було абсолютно логічним наслідком, просто економіка починає відмирати", - пояснив Ус.

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За його словами, оголошена російським президентом Володимиром Путіним мобілізація так само негативно вплине на економіку РФ. Це пов'язано з тим, що люди, які безпосередньо створювали ВВП країни, тікають за кордон.

"І зараз, коли вже почався останній квартал цього року, і до усіх накопичених проблем ще доєдналися проблеми, пов'язані з мобілізацією, а вона породила ще одну – громадяни працездатного віку, як правило чоловіки, покидають країну. Тобто є цифра, що майже пів мільйона росіян виїхало з країни, і це люди, які створювали ВВП, то дійсно, економіка Росії якщо раніше це були проблеми, які, скажімо так, їм вдавалося вирішити, то ці проблеми, які почалися з цього кварталу, з 1 жовтня, я не впевнений, що їм вдасться їх владнати", - підсумував експерт.

Наслідки війни для російської економіки

Рано вранці 24 лютого Російська Федерація без оголошення війни вдерлась до України.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом, російська економіка вийде на новий рівень падіння.

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