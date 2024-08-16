За словами Джеймса Ставрідіса, росіян такий перебіг подій просто шокує.

Наступальна операція на території Росії зміцнить довіру до України, де майже 25% населення або втекли з країни, або стали внутрішньо переміщеними особами. Таку думку у своїй колонці для Bloomberg висловив командувач військами НАТО в Європі у 2009-2013 роках Джеймс Ставрідіс.

За його словами, це є життєво важливим для президента України Володимира Зеленського, і "це вкрай необхідна ін'єкція цивільному населенню України". Натомість росіян такий перебіг подій просто шокує, адже вся стратегічна концепція радянської, а потім і російської геополітики з моменту закінчення Другої світової війни полягала в тому, щоби не допустити нового вторгнення.

▪️Коли я був Верховним головнокомандувачем НАТО, я здійснив кілька візитів до Росії, і я пам'ятаю, як одержимі були їхні збройні сили регіонами "близького зарубіжжя" навколо Росії. Те, що вони вважали буферними землями колишніх радянських республік, включаючи Україну та Молдову; Центральну Азію (Казахстан, Таджикистан, Курдистан та ін.); Вірменію, Азербайджан та Грузію на Кавказі; і Прибалтику - всі вони тепер були незалежними від Росії. Країни Варшавського договору у Східній Європі, які колись були радянськими сателітами, вступили до НАТО", - пише військовий. Відео дня

На його погляд, після втрати контролю над ближнім зарубіжжям для росіян "найгірший жах розгортається зараз", адже українці наочно демонструють наслідки атаки у лютому 2022 року.

"Третя й у певному сенсі найбільша аудиторія — це решта світу, зокрема Захід. Для політичних лідерів США, Європейського союзу та азіатських демократій від Токіо до Сеула та Канберри український напад на Росію підтверджує стратегію навчання, оснащення та консультування українських військових. Вторгнення також може змусити лідерів Пекіна, Тегерана та Пхеньяна задуматися над тим, наскільки активною має бути їхня підтримка Москви", - резюмує Ставрідіс.

Операція ЗСУ в Курській області РФ - останні новини

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про бої та просування в Курській області РФ. За його словами, на деяких напрямках ЗСУ просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів.

При цьому, як підкреслив Сирський, система логістики працює без збоїв, і "всі заходи виконуються відповідно до плану".

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