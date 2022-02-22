Президент країни-агресорки заявив, що є кілька умов для того, щоб Україна "відновила добросусідські відносини з РФ".

Президент Росії Володимир Путін вкотре вдався до публічних ультиматумів Україні на тлі визнання бойовиків в ОРДЛО. Він заявив, що Україна все ще може "відновити відносини з РФ", але є кілька умов.

Про це він заявив під час прес-конференції 22 лютого.

Путін заявив, що Україна повинна визнати "волевиявлення" кримчан на псевдореферендумі, а отже й визнати Крим частиною РФ.

"Перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму", - заявив він.

Путін підкреслив, що його другою вимогою є те, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО та реалізувала ідею нейтралітету.

Путін вважає, що знизити напругу між Україною та РФ зможе мілітаризація України, адже "питання Донбасу вже не актуальне".

"Найголовніший пункт - це відомий ступінь демілітаризації сьогоднішньої України, оскільки це єдиний об'єктивно контрольований фактор, який можна спостерігати та на який можна реагувати", - сказав він.

Путін визнав "ЛДНР" - що сталося

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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