Як зазначили військові, вони працюють по ворогу за 50-200 м. Серед цілей - окопи, техніка та жива сила.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний показав, як в Авдіївці працюють по ворогу танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Наводять на ворога жах і трепет злагодженими діями та точним вогнем", - йдеться в Телеграм-каналі Залужного..

"Коли виїжджаємо на роботу, думаю лише про реалізацію плану та екіпаж. Необхідно нанести вогневе ураження противнику, максимально знищити ворожу живу силу і відкотитися назад. Більше жодних думок", - розповідає військовослужбовець Антон. "Взаємодія з піхотою та постійна підтримка аеророзвідки допомагають ефективно виконувати завдання".

Як зазначили військові, вони працюють по ворогу за 50-200 м. Серед цілей - окопи, техніка та жива сила.

Українські військові розповіли, що від Авдіївки до лінії фронту 4 км. Окупанти накривають місто з усіх видів озброєння. Але при цьому їм вдється потихеньку просуватися, брати посадки, метри і кіломери.

Ситуація в Авдіївці

На лінії фронту в Авдіївці дуже складна ситуація. Окупанти безперервно обстрілюють і атакують цей район. Сьогодні аналітики Інституту з вивчення війни у своєту огляді спростували заяви окупантів про те, що ті провели успішний штурм поблизу Веселого і просунулися ближче до Авдіївки з північного сходу. "ISW не спостерігав візуальних підтверджень недавніх успіхів росіян під Авдіївкою", - йдеться у звіт.

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