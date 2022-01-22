Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів ухвалив президент США Джо Байден ще у грудні 2021 року.

У ніч на 22 січня в українському аеропорту "Бориспіль" сів літак, що доставив 90 тонн летальної зброї із США. Це перша партія безпекової допомоги ЗСУ України на суму $200 млн. Раніше цей пакет допомоги схвалив президент США Джо Байден.

У посольстві США в Україні зазначили, ця партія включає не лише летальну зброю, але й інші боєприпаси.

"Це демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", – йдеться у повідомленні посольства.

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Минулого року США надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, куди входить і цей пакет допомоги, та понад $2,7 млрд безпекової допомоги загалом з 2014 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії", – зазначили у посольстві.

Військова допомога Україні: що відомо

Країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.

Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Британія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.