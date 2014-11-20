У Росії заявили, що поставки зброї із США в Україну порушать «женевські домовленості»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу у Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Ми звернули увагу не лише на такого роду заяви (представників США), але і на поїздку представників добровольчих батальйонів у Вашингтон, які прагнули заручитися підтримкою адміністрації у зміні політики щодо воєнної допомоги Україні. Це дуже серйозний сигнал. Якщо реально пан Блінкен (заступник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен), якого бачать на посаді першого заступника держсекретаря США, про це заявив публічно, і пов'язати це з майбутнім візитом віце-президента Джо Байдена в Україну, мова може йти про принципову зміну політики адміністрації США щодо конфлікту на південному сході України», - сказав Лукашевич.

Читайте такожЛавров назвав «женевський формат» переговорів по Донбасу пройденим етапом

«Це дуже серйозний сигнал відразу з кількох причин. По-перше, це пряме порушення домовленостей, у тому числі досягнутих за участю США, я маю на увазі женевську заяву від 17 квітня», - додав він.

За його словами, підписанти цього документа, який «досі не втрачає актуальності, хоча це якийсь пройдений етап після того, як були досягнуті Мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту, несуть міжнародні зобов'язання для всіх учасників цього процесу».

Лукашевич вважає, що постачання летальної зброї США в Україну може бути серйозним дестабілізуючим фактором, який може серйозно вплинути на розстановку сил у цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на слуханнях у Конгресі заступник радника президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, якого Барак Обама запропонував на посаду заступника держсекретаря, заявив, що Сполучені Штати Америки повинні надати Україні зброю.

Блінкен вказав на «серйозні порушення» з боку Росії Мінських угод про припинення вогню на сході України і подальші кроки для досягнення миру.

На думку Блінкена, надання Києву зброї може спонукати Москву «двічі подумати і утримати її від подальших дій».

Аналітики вважають, що поставки військової техніки Україні мають широку підтримку в Конгресі, де після проміжних виборів більшість в обох палатах мають республіканці.

18 листопада генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що з боку Росії спостерігається «серйозне нарощування військової потужності» і на сході України, і на російському боці кордону. Столтенберг закликав Москву відвести свої війська.