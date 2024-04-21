Основну інформацію про ураження судна ЧФ РФ "Комуна" вже повідомили ВМС України.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук прокоментував ураження в тимчасово окупованому Криму корабля ЧФ РФ "Комуна", який призначений для підйому підводних човнів та затонулих вантажів.

"Власне, на цю хвилину все що відомо, в основному повідомили Військово-морські сили, зрозуміло їх парафія. Але, є інформація, що, можливо, цей корабель "Комуна" приймав участь у роботах на місці знищення флагманського крейсера "Москва"",- розповів він в ефірі телемарафону.

Братчук додав, що це досить символічно, як величезний ляпас для Росії. "Враховуючи, що це дійсно раритет ще імператорського Чорноморського флоту, то для скрепної Росії сьогодні ще маємо величезний емоційно-моральний ляпас. І звичайно, це не може не тішити. В будь-якому разі, якщо судно виконувало відповідні функції, то ми розуміємо, що сьогодні вже ці функції виконувати не можуть. Для них це мінус, а для нас – плюс",- підкреслив він.

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Знищення кораблів ЧФ РФ в Криму

21 квітня зранку в Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. Згодом з'явилась інформація про можливий удар протикорабельними ракетами по одному з кораблів окупантів у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про рятівне судно для підводних човнів ЧФ РФ "Комуна".

У Військово-морських силах (ВМС) ЗСУ підтвердили, що в Криму вдалося уразити корабель ЧФ РФ "Комуна". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що характер пошкоджень наразі верифікується, але "корабель виконувати завдання тепер не здатен".

Варто нагадати, що у квітні 2022 року через влучання українських протикорабельних ракет "Нептун" отримав серйозні пошкодження та затонув флагман ЧФ РФ крейсер "Москва". Знищення "Москви" стало величезною втратою для РФ і спричинило ланцюгову реакцію подій, які значно посилили позиції України та послабили Росію, що найрадикальнішим чином позначилося на ході війни.

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