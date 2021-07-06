На Донбасі загинув майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
"Сьогодні у 93 бригаді Холодний Яр знову непоправна втрата. Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. З глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади", - йдеться у повідомленні.
Богдан Бродовський отримав вибухове поранення, несумісне з життям.
Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики обстрілювали житла мирних мешканцівЧоловік народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. У Збройних Силах України служив з 2002 року.
"У 93 бригаді офіцер почав служити ще до початку війни. Був начальником продовольчої служби. Обіймав цю посаду й у перші роки війни. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Далі повернувся у рідний гарнізон на Дніпропетровщині. І от, зовсім нещодавно, знову почав служити у 93-тій бригаді. Він був спокійним і добрим, люблячим батьком", - згадує його товариш по службі Сергій Олександрович.
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