Російський генерал несе персональну відповідальність за руйнування в Енергодарі та пошкодження об’єктів ЗАЕС.

Силовим захопленням Запорізької АЕС, яке створило загрозу для половини світу, командував генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Команди обстрілювати атомну станцію та житлові квартали Енергодара також віддавав він. І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції", - зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що до енергоблоків станції та інших будівель на території АЕС влучили щонайменше 50 снарядів, які, на щастя, не вибухнули.

"Саме на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодара прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з РФ – генерал-майор Валерій Васильєв", - додали в "Енергоатомі".

Як відомо, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

11 березня на АЕС прибули 11 співробітників російської державної ядерної корпорації "Росатом".

За даними "Енергоатому", на сьогодні всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їх командиром.

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