Військовослужбовцем, який загинув в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 12 вересня, став 27-річний Артур Голуб.

Про це повідомляється на сторінці 503 Окремого батальйону морської піхоти у Facebook.

"Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував", - йдеться у повідомленні.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав несумісне з життям поранення.

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Автор: Людмила Жерновська