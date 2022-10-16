Окупант заявив, що замість двох місяців їх навчають кілька днів і відправляють на війну.

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови, в якій російський окупант обговорював мобілізацію в РФ і скаржився на жалюгідність спорядження російської армії у порівнянні із ЗСУ.

Аудіоперехоплення оприлюднило Головне управління розвідки.

У розмові окупант зазначив, що всі скаржаться оскільки підкріплення немає. Також він сказав, що в них нічого немає, ні інтернету ні зручностей і, що живуть вони як у кам'яному віці. Окупант поскаржився, що навіть новин про РФ не знає.

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Співрозмовник відповідає, що в РФ триває мобілізація і набрали вже 200 тис. чоловік.

"Це просто зараз поїде непідготовлене м'ясище сюди", - сказав окупант.

Але у відповідь він почув, що мобілізованих навчають. "Ось я приїхав туди 17-го числа, а поїхав 25-го. Мені теж обіцяли, що нас будуть навчати два місяці", - сказав російський окупант.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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