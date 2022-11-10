У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.

Внаслідок нічних ворожих обстрілів у Нікополі поранено жінку.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нервова ніч на Нікопольщині. Росіяни поцілили по трьох громадах - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі постраждала 80-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті. Вогнеборці полум'я уже загасили", - повідомив він.

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Тим часом, за словами Резніченка, у Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.

"У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі", - додав він.

Він також розповів, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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