Українські військові мають пройти лікування в госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці, Ульмі й Гамбургу.

Німеччина евакуює 15 українських поранених військових для лікування.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні в Twitter.

"Сьогодні літак Бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія: евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Наразі здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень внаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Українські військові мають пройти лікування в госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці, Ульмі й Гамбургу.

Читайте такожСаакашвілі озвучив два ймовірних сценарії нападу РФ на УкраїнуЯк повідомляє посольство Німеччини у соціальній мережі Facebook, загалом за останні шість років до Німеччини вже було евакуйовано 136 пацієнтів. Цей проект розпочався в 2014 році, коли була проведена евакуація поранених протестувальників Євромайдану. Однак зараз у Німеччині більше не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні тривалих травм.

Останнім часом ситуація на Донбасі знову загострилася. Так, 26 липня унаслідок обстрілів бойовиків були поранені семеро військових. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з важкої зброї та застосовують БПЛА.

У розвідці розповіли, що зараз ворог облаштовує нові вогневі позиції, відновлює наявні та встановлює нові мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

За даними ООН, з 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб. ЗМІ заявили про 45 загиблих бійців з початку дії так званого "перемир’я" від 27 липня 2020 року. Загалом з квітня 2014 року на фронті загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.

Водночас у ТКГ зауважили, що кількість смертей українських військових зменшилась вдвічі та втричі – кількість обстрілів в порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

Автор: Віталій Саєнко