Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, які відбулися в останні дні.

Офіційний Берлін наполягає на тому, щоб Сбербанк РФ не потрапив до санкційного списку банків, які будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела та отримані документи. Видання пише, що Німеччина є головною країною, яка чинить опір спробам додати ПАТ "Сбербанк" до списку російських фінансових установ, відрізаних від SWIFT.

Документи показують, що Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, які відбулися в останні дні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику ЄС.

Видання зазначає, що така позиція Німеччини ризикує привести до розколу в ключовому аспекті зусиль союзників для покарання Кремля за його війну з Україною.

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