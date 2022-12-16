Українців попередили про загрозу масованого ракетного удару.

У п'ятницю, 16 грудня, ранок для України почався з повітряної тривоги. Її оголосили у всіх областях у зв'язку із запуском росіянами ракет.

Українців наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія запускає ракети зі стратегічної авіації. Про це зокрема попередив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім:

"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу".

Згодом Кім додав, що очікується запуск близько 60 російських ракет. "Чекаємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум", - написав він.

Своєю чергою, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про загрозу масованого ракетного удару.

Карта повітряних тривог станом на 08:11 16 грудня 2022 року

Спочатку "почервоніли" південно-східні області Україні, та згодом тривога почала "розповзатися" й далі.

Станом на 8:36 карта повітряних тривог має такий вигляд

Наразі повітряна тривога оголошена й у західних областях України.

Масований обстріл України 5 грудня

5 грудня Росія здійснила 8 масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Тоді українська ППО збила 61 із понад 70 ракет РФ.

Але, на жаль, були й влучання ракет в енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

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