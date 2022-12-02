У небо здіймається стовп диму / фото Днепр сейчас

Вдень 2 грудня після 14:00 у низці східних регіонів України оголошено повітряну тривогу. Це - Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Як свідчить карта повітряних тривог, "почервоніли" майже всі східні області. А в одній з них повідомляється про звуки вибухів.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти "Суспільного". Телеграм-канал "Днепр сейчас" повідомив, що перший вибух пролунав о 14:16. Згодом він додав, що після вибуху здійнявся стовп диму.

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За попередньою інформацією, у місті працює ППО. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 14:25

Повітряна тривога 2 грудня 2022

Попередження про ракетні обстріли України

Після масованого ракетного удару РФ по Україні 23 листопада українців попередили, що Росія цього тижня вдасться до потужної атаки на нашу країну. Про це заявляв й президент Зеленський.

Про підготовку Росії до масованого ракетного удару свідчать й супутникові знімки, які опублікувало видання Spiegel. Воно опитало експертів, які вказали на те, що на російському аеродромі "Енгельс-2" проводиться підготовка до атаки на Україну, яка, ймовірно, відбудеться найближчим часом. 

У МВС України говорили, що після 23 листопада путінським військовим потрібно ще тиждень-два для підготовки до нової атаки.

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