Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Вдень 2 грудня після 14:00 у низці східних регіонів України оголошено повітряну тривогу. Це - Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Як свідчить карта повітряних тривог, "почервоніли" майже всі східні області. А в одній з них повідомляється про звуки вибухів.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомляють кореспонденти "Суспільного". Телеграм-канал "Днепр сейчас" повідомив, що перший вибух пролунав о 14:16. Згодом він додав, що після вибуху здійнявся стовп диму.

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За попередньою інформацією, у місті працює ППО. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 14:25

Попередження про ракетні обстріли України

Після масованого ракетного удару РФ по Україні 23 листопада українців попередили, що Росія цього тижня вдасться до потужної атаки на нашу країну. Про це заявляв й президент Зеленський.

Про підготовку Росії до масованого ракетного удару свідчать й супутникові знімки, які опублікувало видання Spiegel. Воно опитало експертів, які вказали на те, що на російському аеродромі "Енгельс-2" проводиться підготовка до атаки на Україну, яка, ймовірно, відбудеться найближчим часом.

У МВС України говорили, що після 23 листопада путінським військовим потрібно ще тиждень-два для підготовки до нової атаки.

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