'Нова пошта' вийшла на ринок Канади: скільки коштує доставка

Компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Канади. Тепер клієнти можуть швидко відправляти та отримувати документи та посилки до 30 кг, повідомляє пресслужба поштового оператора.
"Це вже 18-та країна присутності міжнародної мережі Nova Post. Відтепер клієнти можуть швидко відправляти та отримувати документи та посилки до 30 кг між Україною та Канадою, а український бізнес – простіше виходити на канадський ринок та розвивати географію експорту", - ідеться в повідомленні.
Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок Nova Post і передати посилку до найближчого з 1100 партнерських пунктів UPS store або кур'єру. Термін доставки між Канадою та Україною – від 5 днів.
Вартість доставки з Канади в Україну складає:
- документи та посилки до 1 кг – CAD 37 (близько 1182 грн);
- посилки до 2 кг – CAD 47 (біля 1501 грн);
- посилки до 10 кг – CAD 99 (3163 грн);
- посилки до 30 кг – CAD 215 (6868 грн).
Зазначається, що одна з ключових переваг нового напрямку - можливість відправляти товари з України до Канади без сплати ввізного мита. Це стало можливим завдяки Угоді про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA).
Для більшості відправлень сплачується лише податок з продажів (HST), який відправник може оплатити під час оформлення доставки, а для посилок вартістю до 20 канадських доларів (625 грн) оподаткування не застосовується взагалі.
"Нова пошта" у світі - головні новини
У червні Nova Post відкрила у Молдові найбільший хаб у країні площею 3 800 кв. м неподалік від Кишинева, де можуть обробляти до 10 тисяч посилок на годину.
У травні "Нова пошта" запустила власну кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії, яка працюватиме без вихідних. Клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки.
У лютому стало відомо, що "Нова пошта" розпочала партнерство з американською компанією, яка займається експрес-доставкою та логістикою United Parcel Service (UPS) для доставки відправлень з США в Україну.