'Нова пошта' вийшла на ринок Канади: скільки коштує доставка

Канада стала 18-ою країною, в якій почала працювати "Нова пошта".

Компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Канади. Тепер клієнти можуть швидко відправляти та отримувати документи та посилки до 30 кг, повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Це вже 18-та країна присутності міжнародної мережі Nova Post. Відтепер клієнти можуть швидко відправляти та отримувати документи та посилки до 30 кг між Україною та Канадою, а український бізнес – простіше виходити на канадський ринок та розвивати географію експорту", - ідеться в повідомленні.

Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок Nova Post і передати посилку до найближчого з 1100 партнерських пунктів UPS store або кур'єру. Термін доставки між Канадою та Україною – від 5 днів.

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Вартість доставки з Канади в Україну складає:

документи та посилки до 1 кг – CAD 37 (близько 1182 грн);

посилки до 2 кг – CAD 47 (біля 1501 грн);

посилки до 10 кг – CAD 99 (3163 грн);

посилки до 30 кг – CAD 215 (6868 грн).

Зазначається, що одна з ключових переваг нового напрямку - можливість відправляти товари з України до Канади без сплати ввізного мита. Це стало можливим завдяки Угоді про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA).

Для більшості відправлень сплачується лише податок з продажів (HST), який відправник може оплатити під час оформлення доставки, а для посилок вартістю до 20 канадських доларів (625 грн) оподаткування не застосовується взагалі.

"Нова пошта" у світі - головні новини

У червні Nova Post відкрила у Молдові найбільший хаб у країні площею 3 800 кв. м неподалік від Кишинева, де можуть обробляти до 10 тисяч посилок на годину.

У травні "Нова пошта" запустила власну кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії, яка працюватиме без вихідних. Клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки.

У лютому стало відомо, що "Нова пошта" розпочала партнерство з американською компанією, яка займається експрес-доставкою та логістикою United Parcel Service (UPS) для доставки відправлень з США в Україну.

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