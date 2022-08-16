У результаті ворожих обстрілів поранено одну особу.

Внаслідок нічних обстрілів на Миколаївщині загинула одна людина.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапило смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - повідомив він.

Кім також зазначив, що близько 01:30 були обстріли с. Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські загарбники 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну. Супротивники не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, у Миколаївській області, було багато жертв.

15 серпня стало відомо, що супротивники знову обстріляли Миколаєві, були пошкоджені готель та навчальний заклад.

Вас також можуть зацікавити новини: