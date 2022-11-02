Ворог атакував Україну зі східного напрямку іранськими дронами "Shahed-136".

Вночі нашою протиповітряною обороною знищено 12 із 13-ти ворожих дронів-камікадзе.

Про це у своєму Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136". 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави. Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід". Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України", - йдеться у повідомленні.

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За даними голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, на Черкащині дрон-камікадзе влучив в об'єкт інфраструктури.

"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше. Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу! І убезпечуйтеся щоразу під час тривоги!", - повідомив він.

Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Влітку Росія закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6", які наразі застосовує для ударів по цивільних об'єктах.

За підрахунком ГУР, наразі до цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів. Тим не менше, підкреслює Кирило Буданов, РФ може запускати їх іще довго.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні РФ проти України.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова надати країнам-членам ЄС "мішок доказів" про передачу Іраном Росії дронів-камікадзе.

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