Упродовж минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом.
Також ліквідовані 4 самохідні гармати "Гіацинт-С" та 2 сховища з боєприпасами, повідомили Військово-Морські Сили ЗС України.
"15 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 17 чоловік живої сили, 4 самохідні гармати "Гіацинт-С" та 2 сховища з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нові втрати Росії в Україні - важливі новини
Українська армія пішла у контрнаступ наприкінці серпня. 14 жовтня в Офісі президента повідомили, що в нашій державі з початку повномасштабної збройної агресії РФ, яка стартувала 24 лютого, вже деокупували 1 тис. 620 населених пунктів.
Генштаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що наші воїни 15 числа завдали потужних ударів по супротивнику, на півдні ліквідували 14 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, гаубицю "Мста-Б" та три самохідні артустановки.
Загальні втрати Росії в Україні на сьогодні становлять близько 65 000 осіб ліквідованими. Також знищено, зокрема, 1 589 артилерійських систем.