Росія втратила ще близько 20 посіпак, зазначили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

Упродовж минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом.

Також ліквідовані 4 самохідні гармати "Гіацинт-С" та 2 сховища з боєприпасами, повідомили Військово-Морські Сили ЗС України.

"15 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. Протягом минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 17 чоловік живої сили, 4 самохідні гармати "Гіацинт-С" та 2 сховища з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нові втрати Росії в Україні - важливі новини

Українська армія пішла у контрнаступ наприкінці серпня. 14 жовтня в Офісі президента повідомили, що в нашій державі з початку повномасштабної збройної агресії РФ, яка стартувала 24 лютого, вже деокупували 1 тис. 620 населених пунктів.

Генштаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що наші воїни 15 числа завдали потужних ударів по супротивнику, на півдні ліквідували 14 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, гаубицю "Мста-Б" та три самохідні артустановки.

Загальні втрати Росії в Україні на сьогодні становлять близько 65 000 осіб ліквідованими. Також знищено, зокрема, 1 589 артилерійських систем.

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