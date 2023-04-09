Було чути шість гучних вибухів.

Сьогодні, 9 квітня, коли віряни східного обряду відзначають Вербну неділю, у тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Токмак Запорізької області пролунали вибухи.

"6 гучних вибухів у районі тимчасово окупованого Токмаку", - написав міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram та додав, що це "наша верба" ворога б’є.

Напередодні Федоров також інформував, що за останні два тижні на Запорізьку напрямку спостерігається інтенсифікація вибухів на ворожих військових базах. Зокрема, було знищено понад 15 розташувань окупантів, з яких 7 у Мелітополі, а інші – поблизу Токмака, у Федорівці, Веселому, Мирному, Молочанську.

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Ситуація в Токмаку

Російські загарбники продовжують в окупованому Токмаку в Запорізькій області примусову паспортизацію. Зокрема, напередодні на ворожих блокпостах припинили пропуск місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ.

В березні в Токмаку загарбники почали погрожувати людям, які відмовилися від отримання російських паспортів, депортацією їхніх дітей до Росії.

В лютому російські окупанти почали примусово виселяти мирних мешканців Токмака з їхніх помешкань та заселяти туди місцевих колаборантів.

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