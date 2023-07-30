Постраждалим виявився 14-річний підліток.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10 чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, ще одним постраждалим виявився хлопець 14 років. "У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею", - повідомив деталі голова ОВА і додав, що підліток також лікуватиметься вдома.

"Заради того, щоб більше не було таких атак і малеча мала динство, стоять наші воїни. А ще заради таких тихих днів, як сьогодні. На Дніпропетровщині без обстрілів", - зазначив Лисак.

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Ракетна атака на Дніпро

28 липня російські окупанти вдарили по Дніпру. У місті була чутна ціла серія вибухів. Внаслідок атаки було знищено та пошкоджено багато квартир у житловому будинку. Відразу про жертв чи постраждалих даних не було.

Трохи пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, щоРосія вдарила ракетами по двох об'єктах у Дніпрі.

На ранок стало відомо, що окупанти вдарили по місту "Іскандерами". Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, масштаби руйнувань виявилися більшими, ніж повідомлялося спочатку.

"Крім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок", – повідомив тоді голова ОВА Сергій Лисак.

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