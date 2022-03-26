Окупанти гатили по одному із сіл з артилерії, мінометів та танка, поділився журналіст.

Спеціальний кореспондент ТСН ("1+1") Андрій Цаплієнко розповів про деталі обстрілу колони цивільного населення на Чернігівщині, в результаті якого отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розказав на брифінгу, у якому брав участь по відеозв'язку з лікарні, де наразі перебуває.

За словами Цаплієнка, журналісти з різних ЗМІ прямували до Чернігова, щоб зустрітися із міською владою та зробити репортаж про реальну ситуацію у місті.

"До міста був єдиний гуманітарний коридор через населений пункт Анісов, ми доїхали до Анісова і отримали попередження від військових про те, що прохід закритий... Ми почали домагатися дозволу попри те, що у місті тривають обстріли, і отримали його. Нас попросили стати у бік дороги, оскільки скупчення людей провокують росіян на агресію", - розповів журналіст.

Він зазначив, що багато разів чув це формулювання від військових, але цього разу побачив, що це не просто риторика, а факт, оскільки в тій групі, де стояли журналісти, було близько 50 людей, серед яких переважно були саме мирні жителі, які намагалися якось потрапити до Чернігова, зокрема, щоб передати їжу своїм рідним.

"Десь після 15-ї години ми почули звуки реактивних артилерійських систем, це були касетні боєприпаси - один постріл і багато дрібних вибухів навколо тебе", - повідомив Цаплієнко.

Він разом з колегою впали біля паркану та накрили голову руками, після чого Цаплієнко відчув дуже сильний удар по собі.

За його словами, військові почали шукати місце, де можна сховати цивільних, і саме тоді він помітив, що нижня частина тіла у крові.

Під обстрілом люди спустилися у підвал, де військові надали журналісту першу допомогу.

"Це все відбувалося під час обстрілів, характер яких постійно змінювався. Спочатку вони працювали реактивною артилерією - це був "Смерч", як сказали нам військові. Потім прицільно почали працювати артилерією калібру 122 міліметри..., вони били просто по селу, сусідній будинок зруйнували, він згорів... Потім почали працювати міномети 120 мм, і на закуску, як-то кажуть, вийшов танк і почав десь з дистанції 4-5 км бити по Анісову", - зауважив Цаплієнко.

Обстріл тривав близько 1,5 годин, а пораненого журналіста згодом доправили до лікарні.

"Ми були у бронежилетах, шоломах з позначками преса. Це були не військові жилети, а сині люмінесцентні, спереду й ззаду було написано "Преса" на всіх, й машина була позначена... Я переконаний, що вони не могли не побачити цивільних... і що вони на 100% знали, що це єдиний шлях, єдиний гуманітарний коридор до міста, яке вони хочуть блокувати і перекрити. Вони не зупиняться перед вбивством мирних людей для досягнення своєї мети", - наголосив він.

Журналіст додав, що перед обстрілом окупанти запустили безпілотник і через кілька хвилин почали гатити по селу з різного озброєння.

На думку Цаплієнка, окупанти планують оточити Чернігів та довести ситуацію там до аналогічної в Маріуполі.

Він вважає, що українська армія зможе деблокувати Чернігів за умови, якщо вдасться закрити небо на країною.

Нагадаємо, 25 березня Андрій Цаплієнко під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області отримав осколкове поранення. Лікарі сказали, що журналіст народився в сорочці.

Вас також можуть зацікавити новини: