Крім того, російський дрон влучив у маршрутку, внаслідок чого поранено троє людей.

У Семенівці Чернігівської області, що розташована на кордоні з РФ, внаслідок авіаудару зруйновано будинок культури. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Чернігівської області.

Вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. "Внаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка – його госпіталізовано. Постраждала жінка від госпіталізації відмовилась", - зазначили в поліції.

Крім цього, є пошкодження в навколишніх будинках - повилітали вікна, двері, частково зруйновані дахи.

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Поліцейські спільно з екстреними службами надають допомогу постраждалим мирним мешканцям.

Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.

Водночас за фактом влучання російського дрону в маршрутку на прикордонні Чернігівщини і поранення трьох людей, що сталося сьогодні, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили в прокуратурі Чернігівської області, за процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Ворожі обстріли прикордоння Чернігівщини

22 березня близько 13:45 ворожий дрон поцілив у маршрутку, що рухалася територією Семенівської громади на Чернігівщині. В мікроавтобусі перебувало 9 цивільних осіб, 3 з яких отримали поранення різного ступеню тяжкості. Потерпілі доставлені до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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