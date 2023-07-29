Противник нафантазував "ураження важливої цілі".

Російські окупанти стверджують, що у п'ятницю ввечері, 28 липня, в Дніпрі нібито вразили "важливий український військовий об'єкт".

У Міноборони Росії заявили, що ціллю удару по обласному центру був "пункт управління" Збройними силами України. У ворожому відомстві заявили, що нібито цей об'єкт вдалося "вразити".

"...мета удару досягнута", - поділився фантазіями супротивник.

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28 липня ввечері стало відомо, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Пізніше повідомлялося, що Росія втретє атакувала будівлю Служби безпеки України. У момент удару споруда була порожня.

Крім того, противник поцілив у житловий комплекс, який навіть не ввели в експлуатацію. В результаті атаки також були пошкоджені ще низка будівель і багато машин. Постраждали дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей. Противник завдав удару по Дніпру 28 липня двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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