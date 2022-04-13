У Луганській області в результаті ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок.

На Донеччині в результаті обстрілів російськими окупантами поранені 11 людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"13 квітня росіяни завдали ракетного удару по Черкаському і поранили там 8 людей. Також 1 людина одержала поранення у Великій Новосілці і ще 1 людина - у Багатирі", - зазначив він.

Крім того, за словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Комишуватому.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова ОВА.

На Луганщині в результаті обстрілів окупантів повністю зруйновано будинок, ще п'ять - пошкоджено.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, обстріл Новодружеська стався 13 квітня опівдні.

"Внаслідок прямого влучання російського снаряду цей будинок повністю зруйновано, відбулося загоряння залишків даху та стін", - зазначив він.

За словами Гайдая, рятувальники виїхали на виклик і, як тільки обстріли вщухли, ліквідували пожежу.

"Ще п’ять будинків упродовж дня пошкоджено у Рубіжному, Нижньому та Золотому", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах, розташованих на Донбасі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що за Донбас буде важка битва. Чиновник також закликав жителів Донбасу їхати в більш безпечні регіони.

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