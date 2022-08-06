Через супротивників 14 осіб отримали поранення.

За минулу добу російські загарбники вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: двох в Опитному та по одному в Авдіївці, Соледарі і Первомайському. Ще 14 людей дістали поранення", - написав він.

Кириленко також зауважив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, супротивники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги обстрілювали воєнну та цивільну інфраструктуру та брали під контроль населені пункти.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

4 серпня стало відомо, що загарбники у Торецьку обстріляли церкву, багатоповерхівки та зупинку громадського транспорту, загинули 8 осіб, а 4 - отримали поранення.

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