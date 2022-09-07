Супротивники не пропускають до Енергодара гуманітарні вантажі та ліки, зазначив очільник міста.

Більше половини жителів окупованого Енергодара Запорізької області залишили місто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Також він зазначив, що близько 100 осіб знаходяться у катівнях окупантів, а загалом за час війни близько 1 тис. осіб пройшли через катування через електричний струм, погрози зброєю, перебування у підвалах тощо.

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"Останні два тижні окупанти не випускають працівників електростанції з Енергодару та Василівки. Вони не пропускають навіть гуманітарний вантаж та ліки до міста", - розповів він.

Нагадаємо, російські загарбники захопили Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію на початку березня. Вороги не раз обстрілювали місто та ЗАЕС, були пошкодження, виникали проблеми з електропостачанням.

7 вересня стало відомо, що через чисельні ворожі обстріли частина Енергодара залишалася без електропостачання, люди знаходилися на межі гуманітарної катастрофи.

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