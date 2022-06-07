Супротивник не здатен здолати опір захисників України, зазначили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області загинуло щонайменше троє та поранено шестеро людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та населених пунктів Харківщини. Ворог не здатен здолати опір наших захисників. Натомість окупанти влаштували справжній терор проти мирного населення, обстрілюючи беззбройних людей", - зазначив він.

Зокрема, з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

"За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється", - розповів голова ОВА.

Він наголосив, що обстріли сьогодні ще можуть продовжитися, тому перебувати на вулицях дуже небезпечно.

Синєгубов закликав усіх залишатися в укриттях.

"Неспроможний воювати проти ЗСУ ворог намагається затероризувати мирних харків'ян. Але це йому не вдасться! Ворог відповість за усі свої злочини проти мирних людей та буде остаточно вибитий з Харківщини та усієї України! Україна переможе", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що 7 червня російські окупанти обстріляли спальний район Харкова. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що, за попередніми відомостями, загинула одна особа, а три людини постраждали.

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