Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

Внаслідок нічного обстрілу Куп'янська Харківської області загинула цивільна людина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп'янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Цієї ночі в Куп'янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об'єктів. На жаль, загинула одна людина, ще одна загинула вчора в Чугуївському районі", - написав він.

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Синєгубов також наголосив, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох осіб: 47-річного чоловіка в Куп'янському районі та 30-річного - в Чугуївському.

Тим часом, за його словами, триває розмінування території області. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців. Зокрема в Ізюмі внаслідок 5 місяців боїв і окупаціїї більшість будинків зруйновані настільки, що їх неможливо підготувати до опалювального сезону. Там досі немає зв'язку, світла і води. Містяни потребують їжі та медикаментів.

Вночі 8 жовтня окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300

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