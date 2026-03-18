Внаслідок удару бойовим дроном РФ по Харкову є загиблий та постраждалі

Атака забрала життя 54-річного чоловіка.

Російські військові сьогодні вдарили бойовим дроном по Харкову, є загиблий та постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його інформацією, ворог поцілив по Холодногірському району – "приліт" стався на околиці міста.

Як зазначив Терехов, внаслідок атаки є загиблий чоловік, ще двоє людей постраждали. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках вибиті шибки.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загиблому було 54 роки. Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік. Також постраждав 23-річний чоловік. Поранених госпіталізували.

Інші ворожі атаки по Харківу та області

16 березня ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. Гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік.

15 березня поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району російські військові завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги, що рухався дорогою. Загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади діста поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: