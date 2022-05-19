Супротивник продовжує вживати заходи для поповнення своїх втрат, зазначили у Генштабі нашої армії.

У тимчасово окупованому Росією Криму відновлюють боєздатність російські підрозділи, які зазнали значних втрат у війні проти України.

Про це під час брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. На окремих полігонах півострова противником організовано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони (пункт постійної дислокації - Перевальне) та 810-ї окремої бригади морської піхоти (пункт постійної дислокації - Севастополь)", - зазначив він.

Крім того, Громов зауважив, що противник продовжує вживати заходів щодо поповнення своїх втрат.

"За наявною інформацією, триває формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів в пунктах постійної дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) та 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга)", - сказав бригадний генерал.

Також він розповів, що на базі навчального центру підготовки молодших спеціалістів Південного військового округу (Молькіно) здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань та військових частин 49-ї армії.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Влада країни-агресора назвала війну в українській державі "спецоперацією", зокрема, для "денаціоналізації" нашого населення.

Спершу окупанти обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирних жителів низки міст. Пізніше ворог пішов у наступ на сході нашої країни.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 19 травня на українській землі знищено приблизно 28 500 супротивників.

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