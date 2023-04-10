Якщо РФ відмовиться від пропозиції Києва, то українські воїни продовжуватимуть силою звільняти Крим, зазначила постійний представник президента.

Коли Збройні сили України будуть на адміністративному кордоні з Кримом чи зайдуть, наприклад, у Красноперекопськ, українська влада може зробити РФ пропозицію щодо звільнення півострова.

Влада нашої держави може запропонувати супротивнику поговорити про те, як він покидатиме півострів, розповіла постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Окей, давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом…", - сказала співбесідниця.

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Ташева додала, що якщо ворог не піде на це, то Київ продовжить звільняти територію військовим шляхом.

Важливі новини Криму - зараз це варто знати

Українська сторона вирішила силою звільняти свої землі, зокрема, Крим. В Криму загарбники вже активно готуються оборонятися. Стало відомо, що вороги вже займаються зводенням фортифікаційних споруд та змушують людей безплатно копати окопи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що влада нашої держави планує зробити 12 кроків для деокупації півострова.

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