Навколо одного з населених пунктів все горить, зазначили в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

У Луганській області через окупантів найтяжча ситуація склалася у Золотому та Тошківці.

Все горить навкруги Гірського, поділився в Telegram очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Навкруги Гірського все горить. Найтяжче у Тошківці та Золотому… Тривають обстріли в Лисичанську…", - додав він.

Чиновник зазначив, що у вівторок, 7 червня, загалом з області евакуювали 56 мешканців.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в нашу країну рано вранці 24 лютого. Спершу вороги обстрілювали військові об'єкти, а потім - й житло мирних людей, зокрема, в Луганській області, були жертви й постраждалі.

Пізніше окупанти пішли у наступ на сході української держави, "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк, за місто йдуть бої. У британській розвідці попереджали, що вороги хочуть відрізати місто з півдня та півночі.

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