У п'ятницю, 12 травня, в Мелітополі пролунали два гучних вибухи, організовані самими окупантами, щоб створити привід розширити евакуацію та самим мати змогу покинути окуповані території.
Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. "Вчора в місті Мелітополі було щонайменше два вибухи. Перший відбувся о 7-й ранку, і про нього одразу повідомив ворог. Але, на нашу думку, - це провокації, які ворог робить вже досить довго", - сказав він.
За його словами, окупанти самі влаштовують вибухи, щоб показати, що на них начебто хтось полює, тому вони мають виїхати з міста. Це відбувається на фоні заборони представникам РФ на окупованих територіях виїзжати, щоб таким чином не показувати, що вони готуються до втечі.
Крім того, самоорганізовані вибухи слугують приводом для оголошення подальшої евакуації в більшості населених пунктів.
"Ми вже отримуємо повідомлення, що вони почали мінувати наші дитячі садочки, школи і критичну інфраструктуру. Це вони точно роблять для провокації", - повідомив очільник Мелітополя.
Федоров зазначив, що підтвердженням цього є другий вибух, який відбувся в Мелітополі о 22-й годині. Відразу після вибуху припинено електропостачання 70% міста Мелітополь. Також пропала воді і подекуди - мобільний зв’язок.
"Після цього ворог масово почав перекидати свою техніку в бік Запорізької лінії фронту. Це десятки одиниць техніки… Тобто ворог чинить провокацію, щоб звинуватити українську владу, а насправді сам намагається приховати свої діяння на тимчасово окупованих територіях", - пояснив він.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях - що повідомлялося раніше
Як повідомляв УНІАН, Іван Федоров говорив, що "місія" російських окупантів з так званої евакуації населення прифронтових територій Запорізької області виявилася провальною - навіть невелика кількість людей, які погодилися виїхати, повертаються назад.
За даними Генштабу Збройних сил України, евакуйованих окупантами з Токмака у Бердянськ українців розмістили в непридатних для життя умовах, а також заборонили їм повертатися додому.