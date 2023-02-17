Супротивники встановили додаткову вежу мобільного зв’язку, яку можуть використовувати їхні спецслужби, зазначили у Генштабі.

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти встановили додаткову вежу мобільного зв'язку, щоб прослуховувати телефонні розмови.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. "У тимчасово захопленому Мелітополі... виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що для того, щоб поповнювати втрати в живій силі, супротивник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема, так званих "гастарбайтерів". Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан.

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Ситуація в Мелітополі - сьогодні це варто знати

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники не припиняють провадити репресивну політику. Чиновник підкреслив, що жити під окупаційною владою стає дедалі небезпечніше. За його словами, навіть за "неправильні" розмови людям тепер загрожують репресії.

Федоров також зазначав, що росіяни вже кілька місяців тримають у полоні мешканців тимчасово захоплених земель України.

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