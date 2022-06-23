Російські окупанти під час обстрілу Миколаєва влучили у братську могилу загиблих солдатів радянської армії, які звільняли місто від фашистських загарбників під час Другої світової війни.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва", - написав мер.
При цьому міський голова зазначив, що після перемоги України у війні там усе буде полагоджено.
Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що у Миколаєві лунали вибухи, у місті була загроза ворожого артилерійського обстрілу.
22 числа окупанти вдарили по Миколаєву сімома ракетами, постраждали три особи. У результаті ворожої атаки також було пошкоджено кілька будинків та зруйновано два підприємства.
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