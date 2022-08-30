Внаслідок обстрілу пошкоджено багато споруд, одну людину поранено.

Внаслідок нічних обстрілів російських загарбників у Нікополі близько 500 родин залишилось без світла.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами.

Зокрема, російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.

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Так, по Нікопольському району окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії.

"У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. На зараз без світла до 500 родин", - заявив Резніченко.

За даними Оперативного угруповання військ "Каховка", в результаті нічного обстрілу Нікопольського району було пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарчих споруд, церкву, автовокзал, кафе, 9 магазинів, дитячу центральну бібліотеку, газопровід та лінію електропередач.

"За попередньою інформацією одна особа отримала поранення. Наразі інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також у Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. "У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін", - додав голова ОВА.

Крім того, по Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, в результаті обсстрілів було пошкоджено житлові будинки.

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